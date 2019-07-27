«Віджали» і рознесли: окупанти в Криму розгромили єдиний храм ПЦУ

Представники окупаційних «влади» Кримського півострова, скориставшись відсутністю архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, почали повним ходом господарювати в «віджатому» храмі Православної церкви України, заявляючи при цьому, що вони роблять в ньому «ремонт».

У повідомленні «Крим.Реалії» говориться, що за словами Климента, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Ольги і Володимира ПЦУ в Сімферополі було розграбовано, поламано, а також частково викинуто на смітник.

Згідно словами Климента, погром в храмі стався після певного рішення окупаційного «суду» передати приміщення храму російському «Міністерству майнових і земельних відносин Криму». Крім цього Климент додав, що відразу ж після рішення суду так зване «Міністерство майна» нібито початок в приміщенні собору «внутрішній ремонт».

Архієпископ ПЦУ повідомив: «Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли мене фізично не було в Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Одночасно там було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прилади. Зараз це все розграбовано і зламано. Частина речей я побачив на вулиці, на звалищі. Де поділися інші речі — я не знаю». Що відбулося в соборі Климент пов’язує зі своєю поїздкою в США.