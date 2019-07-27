Блогер: ніякої революції імпотентних маршів московських «мазохістів» не буде

Проблема російської опозиції в тому, що у них немає ідеї, здатної підняти російський народ. Ідея посадити шахраїв і злодіїв хороша для міських активістів, які збирають батарейки і собачі какашки.

Про це у своєму блозі пише блогер Сергій Марченко.

Він зазначає, наприклад, для якогось жителя з Митищ посадити шахраїв – профанація, а не ідея, тому що цей житель сам шахрай і злодій. Він обманює замовника і риє йому свердловину не 50 метрів, а 30. І краде у свого роботодавця. За пару тисяч рублів в свою кишеню, риє свердловину не тільки замовнику, а ще й сусіда. Тому, звичайно, цей житель Митищ може обурюватися, що є мудаки, безкарно крадуть в мільйони разів більше, ніж він, але сам середньостатистичний житель ніколи в житті не полізе під кулі за ідею не красти. Це не його ідея. Це ідея міських активістів, які збирають собачі какашки. Тому ніякої революції імпотентних маршів московських «мазохістів» не буде.

Сергій Марченко наголошує, що у Путіна немає вже новизни, драйву. Дідусь багатьом набрид, але у нього є ідея для таких ось жителів Митищ. Проста, як двері й бажана, як пляшка горілки: велика Росія. Поки ця ідея асоціюється з Путіним, йому не страшно нічого, тому що, якщо навіть на секунду припустити фантастичне: поліцію захопили небачені раніше інопланетяни, а армію взяли в полон «смурфики», чітко видно, як цей самий житель з Митищ бере в руки лопату і йде мочити інтелігенцію, захищаючи свою ідею великої Росії від гнилої «ліберальної цвілі».