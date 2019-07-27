До поїзда залишалося 50 метрів: на Дніпропетровщині поліцейський встиг врятувати дівчину-самогубцю

У Дніпропетровській області поліцейські громади врятували молоду дівчину, яка зібралася кинутися під поїзд. Інцидент стався в Юр’ївському районі.

Під час патрулювання території поліцейський Юрій Лихвар зупинився на залізничному переїзді, щоб пропустити поїзд. У цей момент він побачив чергового по переїзду, який просив про допомогу. Той пояснив, що назустріч поїзду рухається дівчина в неадекватному емоційному стані.

Коли до поїзда залишалося 50 метрів, невідома лягла на рейки. В цей час до неї підбіг поліцейський і відтягнув від поїзда.

Юрій Лихвар на злощасний переїзд

Дівчині викликали «швидку допомогу» і госпіталізували.