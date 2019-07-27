Акунін: це незвичайний протест, є відчуття, що ох даремно влади нашалили з виборами. Дорожче обійдеться

Популярний російський письменник Борис Акунін у своєму блозі пише про те, що він сьогодні цілий день дивився на те, що творилося в Москві. З тієї, іншої сторони все звичне, вони по-іншому не вміють: автозаки, кийки, полчища держиморд.

Акунін зазначає, що з тих численних відео, які, завдяки мережі інтернет, швидко поширилися, здалося, що друга сторона, тобто, протестувальники, сьогодні виглядала і поводилася не так, як у «белоленточние» часи. Інша енергетика і майже суцільно молоді особи. Не середній клас середнього віку і ніякого страху перед грубою силою.

За словами письменника, він сам не був на місці протесту, але таке відчуття з’явилося після побаченого. «Якщо правильне відчуття виникло, то ох даремно влади нашалили з виборами. Дорожче обійдеться», – резюмував Борис Акунін.