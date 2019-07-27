Відібрали майже 25 тисяч доларів: У Харкові пограбували молодого іноземця

У Харкові поліція затримала чоловіків, які пограбували 32-річного громадянина Єгипту і заволоділи 24 500 тис. доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

Як уточнили в поліції, 26 липня о 12:20 в чергову частину Московського відділу поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що біля пункту обміну валют по вулиці Валентиновской на чоловіка напали двоє невідомих і відібрали гроші. На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що подружжя хотіли обміняти валюту. До них підійшли двоє громадян в масках. Застосувавши газовий балончик і погрожуючи предметом, схожим на пістолет, невідомі заволоділи майном потерпілих.

На пошуки злочинців був орієнтований особовий склад управління карного розшуку та оперативники Московського відділу поліції. За кілька годин поліція встановила особи нападників. Були затримані двоє чоловіків 31 і 32 років. Викрадені гроші та інші речові докази вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисники затримані згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.