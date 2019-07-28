Білорусам заборонили звільнятися за власним бажанням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни Трудового кодексу. Змін зазнали понад 200 статей.

Влада стверджує, що зміни розширять соціальні гарантії, а незалежні експерти, що документ легалізує примусову працю. Профспілки погрожують зверненням до Міжнародної організації праці (МОП), повідомляє Независимая газета.

Основні зміни до кодексу вже передбачено декретами № 29 і № 5, перший з яких запровадив контрактну систему найму, другий дав практично необмежені можливості для звільнення працівників. Наприклад, повідомити про майбутнє звільнення він дозволяв лише за сім днів.

Представники Міністерства праці розповіли, що проблеми, які виявлені під час застосування цих документів, у кодексі будуть усунені. Зокрема, повідомляти про звільнення потрібно все-таки за місяць, а річні контракти можна буде укладати лише один раз, під час першого прийому на роботу.

Посилаючись на експертів незалежних профспілок, вищезгадані норми спричинили невдоволення через те, що робили працівників залежними і влада часто використовувала для політичних репресій. З працівниками, які дотримуються опозиційних поглядів, укладалися короткострокові контракти, що дозволяє декрет № 29, а для їх звільнення було досить формулювання “дискредитація підприємства”, що передбачав декрет № 5.

Глава Білоруської конгресу демократичних профспілок Олександр Ярошук називає нову версію Трудового кодексу Білорусі найгіршим документом такого роду у світі. За його словами, тепер працівника в країні позбавлено права звільнитися за власним бажанням. Крім того, наймачу дозволено тимчасово переводити його на іншу роботу на термін до шести місяців навіть до іншого наймача, що робить “позикову працю” в країні абсолютно законною.

А в цей час у Британії пропонують ввести чотириденний робочий тиждень.

Олександр Лукашенко. Фото: stihi.ru