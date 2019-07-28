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Грошей немає: в ОРДЛО перераховують тарифи ЖКГ в режимі «секретності»

28.07.2019

За оперативними даними групи «Інформаційне Опір», через побоювання викликати соціальну напруженість на окупованій території, окупаційна адміністрація намагається приховати той факт, що в зв’язку з істотним скороченням фінансової допомоги з боку РФ і перехід на так званий «режим самофінансування» в обох « республіках »близько місяця тому почався процес перегляду комунальних тарифів для населення, що діють ще з 2014-го року.

Нагадуємо, що так зване «Міністерство транспорту ДНР» було змушене повідомити про вельми істотне скорочення на виробничому об’єднанні «АВІАТЕХ» (колишня виробнича філія українського відкритого акціонерного товариства «Мотор-Січ»).

На сьогоднішній день головне виробництво на «АВІАТЕХ-е» вже зупинено через фактично відсутність попиту на головну продукцію об’єднання.

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