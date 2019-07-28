На Житомирщині знайшли вбитим молодого чоловіка

В Малинському районі на Житомирщині знайшли труп чоловіка, присипаний піском. Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції, інформацію про виявлення тіла молодого чоловіка надійшла копам від місцевих жителів.

“На місце події виїхали правоохоронці, які і почали розслідування. Особа загиблого встановлена”, – заявили поліцейські.

Тим часом, в мережі з’явилися повідомлення про причетність загиблого до виборчої кампанії противника народного депутата Сергія Пашинського.

“Тільки що побачив публікацію, в якій мене прив’язують до якогось вбивства нібито людини мого конкурента на виборах в Житомирській області”, – написав сам депутат в своєму Facebook.

Пашинський додав, що повідомляв про всі порушення на виборах в Окружну виборчу комісію і поліцію.

“За моїми заявами дійсно порушено дві кримінальні справи. Я прошу керівника Національної поліції Сергія Князєва взяти розслідування цього злочину під свій контроль, і якомога швидше дати суспільству відповіді щодо обставин цього вбивства”, – додав він.