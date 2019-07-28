Молодикам, що напали у Києві на поліцейського, загрожує довічне позбавлення волі

Прокуратура повідомила про підозру сімом молодикам, які посягнули на життя поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру сімом молодикам за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напад стався 25.07.2019 близько двох годин ночі біля одного із відділень банку в Оболонському районі столиці. Компанія молодих людей розпивала спиртні напої, голосно лаялася, чим порушувала громадський порядок. З метою припинення протиправних дій молодиків поліцейський, який проходив неподалік зробив зауваження. У відповідь зловмисники, серед яких було двоє неповнолітніх, накинулися з кулаками на працівника поліції.

“Поліцейському вдалося дістати свій службовий пістолет та зробити попередження молодикам. Один із зловмисників, які стояв осторонь від інших, підійшов ззаду та скляною пляшкою вдарив правоохоронця по голові, інші злочинці хаотично почали наносити удари ногами, в результати чого поліцейський впав на землю та отримав тілесні ушкодження. Після чого, один із зловмисників вихватив пістолет поліцейського та його сумку з особистими речами та грошовими коштами”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманим повідомлено про підозру за ст.348 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку), та ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Додається, що наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

“За вчинений злочин зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Досудове слідство триває”, — резюмують у прокуратурі.

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