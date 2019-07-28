Вчені назвали орган, який визначає тривалість життя

Геронтологи визначили, який людський орган визначає термін життя. Прямий вплив на цей показник, на думку вчених, надає кишківник і його мікрофлора.

В даному органі зосереджена більша частина захисних клітин, що борються з вірусами і хвороботворними бактеріями, тому від його стану залежить майже 70% ресурсів імунітету. При порушенні мікрофлори починається «боротьба» системи з внутрішніми шкідниками, а на протистояння «зовнішнім агентам» не вистачає сил. В результаті розвиваються різні хвороби, що ослабляють організм.

Кишківник при збої функціонування здатний спровокувати метаболічний синдром, який часто є причиною тромбозу, ожиріння, гіпертонії, діабету. Проблеми з мікрофлорою ведуть до головних болів, безсоння, викликають харчову алергію. Експерти рекомендують людям для збільшення тривалості життя стежити за здоров’ям свого кишківника

: cikavosti.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.