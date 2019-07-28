Споживання рису в світі досягне 498 млн. тонн в 2019-20 сезоні

У своєму останньому звіті від 25 липня Міжнародна Рада по Зерну (IGC) залишив прогноз світового виробництва рису на 2019-20 МГ без змін, на рівні 503 млн. тонн в порівнянні з червневими очікуваннями. Тим часом, в 2018-19 сезоні обсяг виробництва оцінюється нижче на 4 млн. тонн. При цьому в 2017-18 сезоні аграрії всього світу зібрали зі своїх плантацій 494 млн. тонн рису.

Споживання сільгоспкультури в 2019-20 МГ, згідно з даними липневого звіту МСЗ, може зрости до 498 млн. тонн в порівнянні з показником попереднього сезону (492 млн. тонн), передає «КазахЗерно.kz». Нагадаємо, в червні очікування аналітиків були вище на 1 млн. тонн.

Обсяг торгівлі рисом на світовому ринку в 2019-20 МГ у липневому звіті ССЗ прогнозується на рівні 47 млн. тонн. Сезоном раніше даний показник оцінюється на 1 млн. тонн нижче. Місяцем раніше очікування аналітиків відповідали поточним.

Кінцеві запаси рису в 2019-20 МГ обіцяють зрости до 162 млн. тонн проти показника попереднього сезону (157 млн. тонн). У минулому звіті аналітики дотримувалися аналогічної оцінки.