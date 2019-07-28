У Зеленського хочуть скоротити кількість районів

Команда президента Володимира Зеленського має намір провести адміністративну реформу шляхом укрупнення районів і введення інституту префектів.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів глава штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

«Реформа передбачає розширення повноважень влади на місцевому рівні і, відповідно, зменшення ролі таких елементів, як державні адміністрації та заміну їх на префектури, які будуть стежити за законністю рішень місцевих рад. При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібен, тому мова йде про укрупнення районів, якими буде займатися префект», — сказав Корнієнко.

В рамках реформи планується скоротити кількість районів до 100. Зараз їх — 490.