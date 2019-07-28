У Москві сьогодні була бійня

Саме таке відчуття, судячи з усього, повинні викликати в буденного мешканця Інтернету повідомлення в соц. мережах та замітки ЗМІ опозиційної спрямованості на тему мітингу на захист незалежних кандидатів. Пишуть, що Росгвардия працювала кийками направо і наліво, людей скручували, запихали в автозаки і влаштовували їм подорож до відділу поліції. Загалом виставили опозиціонерів чи не мучениками. Ви тільки подивіться на ці фото!

Однак, давайте знімемо з наших вух цю порцію опозиційної локшини. Чомусь у цій низці новин загубилося саме головне – акція була неузгодженою! Прийти вмовили аж десь чотири тисячі осіб, які тулилися на вузькій Тверській, виходячи на проїжджу частину. Чим вам не порушення громадського порядку, за яким була покликана стежити Росгвардия? До речі, цікавий і сам вибір місця проведення мітингу. Дорога, натовп, стражі закону, що може піти не так?

Всі говорять про жорстокість з боку Росгвардии. Багато фото, відео в певних ЗМІ. Тільки вони чомусь не розповідали про те, що до мітингувальників також зверталися з проханням не порушувати громадський порядок. Тут, наприклад, «жителі лісів» за допомогою мегафонів вмовляють спуститися з дерев. До речі, любителі дивитися в бік Заходу, мабуть, забули, як в Каталонії розбиралися з вуличними мітингами. Якщо вже переймати досвід Європи і США, то повністю, хлопці!

А що самі мітингувальники? Чинно, мирно відстоювали свою думку, не проявляли агресію, космонавтів не провокували? Ну так, просто газ розпилили в бік Росгвардии, прорвали оточення, збудували барикади з лавок, закидали «космонавтів» підручними речами, перекрили Тверську і Садове. Загалом, займалися «типовими» для людей в повсякденності речами. Назвати це провокаціями навіть язик не повертається!

Мабуть, нічого такого немає і в тому, що хтось міг постраждати, абсолютно не має відношення до подій. Дійсно, центр Москви, субота, які люди? І в підсумку, до чого все це? Вам не дають висловитися? Може все ж потрібно було узгодити свою акцію, а не йти «грудьми на барикади»? І відмазка про те, що все одно не погодили б, не прокотить – тижнем раніше дозволили прийти на узгоджений мітинг. Вас не почули? Наведіть більше людей? Або просто більше немає, і привернути увагу громадськості до своїх локальних проблем можете тільки таким способом?