Із зони паводків у Приамур’ї евакуювали більше тисячі людей

Заскочили в Амурську область паводки підтопили вже 232 будинки у десятках населених пунктів Мазановского району.

Евакуація торкнулася понад 1160 чоловік, повідомляється на сайті регіонального уряду.

«Евакуйовано по селах: Богословка — 152, Козлівка — 41, Кутове — 275, Новороссийка — 166, Таскино — 190, Путятині — 152, Мазаново — 189», — свідчить повідомлення.

Серед евакуйовано більше ста дітей, вісім інвалідів та 67 пенсіонерів, вони розміщені на базі школи в селі Новокиевский Увал.

При цьому ПВР вже в Новокиевском Увале переповнений, 843 людини оселилися у родичів. У населених пунктах залишаються ще 526 селян.

Міністр лісового господарства та пожежної безпеки Приамур’я Олексій Венглинський повідомив, що від паводку можуть постраждати ще 24 населених пункти і близько тисячі житлових будинків.

«Враховуючи прогноз гідрологічної обстановки, подальше зміщення selemdžinskogo паводку і входження його в річку Зея буде супроводжуватися підйомом рівня води до небезпечних відміток явищ в населених пунктах Svobodnenskogo, Серышевского, Білогірського і Благовіщенського районів», — сказав він.

Міністр також запропонував звернутися в міжвідомчу робочу групу при уряді РФ для введення в регіоні режиму НС федерального значення.

Тим часом в Красноярському краї, Іркутській області, Бурятії, Забайкаллі і Якутії продовжують горіти мільйони гектарів лісу. Смог від пожеж накрив найбільші міста Сибіру, перебрався через Урал і вже дійшов до Татарстану.