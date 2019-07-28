Засновник Bellingcat звинуватив РФ в кібератаках на пошти співробітників

Засновник дослідницької пошукової мережі Bellingcat Еліот Хіггінс заявивши, що Росія скоїла низку кібератак на поштові скриньки співробітників організації.

“І знову Bellingcat опинилась мішенню для кібератак, які, скоріш за все, пов’язані з нашою роботою по Росії”, — написавши Хіггінс у своєму Twitter.

За його словами, активність “хакерів, тролів або ЗМІ” з РФ вказує на значущість розслідувань міжнародної журналістської групи.

Хіггінс також зазначив, що кібератаки були спрямовані на невелику групу журналістів, які працюють саме над розслідуваннями причетності РФ до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Скрипаль у місті Солсбері (Велика Британія) у березні 2018 року.

Наразі Bellingcat аналізує дані про хакерський напад. В організації додали, що здійснили кібератаку на поштові скриньки на платформі ProtonMail, яка вважається однією з найбільш захищених сервісів, якою, зокрема, користуються журналісти для конфіденційного листування зі своїми інформаторами.