В Україні з’єднання явилася посада омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю зі створенням його апарату. Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з постановою, будуть ліквідовані офіс із питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю.

У структурі Секретаріату Кабінету міністрів «у межах граничної чисельності працівників Секретаріату» буде створений Директорат взаємодії з Верховної Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем’єр-міністра України.