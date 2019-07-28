Коваленко: у Лівії знищено українські ІЛ-76ТД, або про гібридну “зраду”

Стало відомо, в районі аеропорту Аль-Джофрі, що в Лівії, ВВС Уряду національної єдності знищили два літаки Іл-76ТД приватної української авіакомпанії “Europe Air” (згідно держреєстру повітряних суден, “Європа Ейр” експлуатує п’ять вантажних Іл-76ТД 1990 -1992 років випуску, що належать Infinite Seal Inc. (Британські Віргінські о-ви) з бортовими номерами UR-BXS, UR-CMC, UR-CRN, UR-CRP і UR-EAB), які перевозили, як підкреслюється, контрабандну зброю.

При цьому дане інформаційне вкидання було здійснено через проросійський блог Diana Mihailova, який здійснює українофобську діяльність в LiveJournal будучи повністю під керівництвом ГРУ. Зокрема, автором цього блогу є українська журналістка Наталя Печоріна, яка працювала під керівництвом відомого всім нам Вишинського на “”, а нині підшефна Руслана Пухова.

При цьому ресурс Diana Mihailova, ставши першоджерелом наброса, тут же була підхоплена інформаційними майданчиками категорії “В” і “С”, використовуваними в брудних інформаційних компаніях, зокрема – rusnext.

Власне, що нам підносять з подачі всіх цих дам і панів? А підносять досить зважену історію про те, як українські Іл-76ТД поставляли до Лівії контрабандну зброю. Я здивований, що цих опусах не прозвучала фейкова конкретика “українські Іл-76ТД поставляли українську зброю”, але, можливо саме до цього все і йшло, але вирішили обмежитися в результаті лише згадкою транспортного засобу.

Багато в чому тому, що ще 9 липня ресурс “Al Marsad” розписав схему поставок зброї з ОАЕ і Туреччини, для потреб військ Хафтара, за допомогою літаків приватних українських компаній.