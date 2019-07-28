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На Донбасі бойовики стріляли поблизу Кримського, поранений військовий

28.07.2019

На Донбасі бойовики стріляли поблизу Кримського, поранений військовий.

На Донбасі за вчорашні добу, 27 липня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об’єднаних сил. Відзначається, що противник здійснив обстріл з автоматичного гранатомета в районі Кримського.

“В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення”, – йдеться в повідомленні. Також зазначається, що Збройні сили України протягом минулої доби дотримувалися стійкий режим припинення вогню. З початку поточної доби обстрілу позиції Об’єднаних сил не зафіксовано. Нагадаємо, в Грузії пройдуть навчання НАТО з учас

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