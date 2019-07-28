Експерт: Трампу вже не важлива Росія, і боротьба з «Північним потоком-2» його більше не турбує

За минулі кілька років президенту США Трамп вдалося небачене. Він залучив близько 100 млрд. доларів саудівських грошей в економіку США, зменшив на 120 млрд. доларів збитки від дисбалансу з Китаєм, на 40 млрд. доларів у рік зменшив збитки від договору НАФТА, на 30 млрд. доларів – від тихоокеанського співробітництва, на 10 млрд. доларів від Паризького угоди, на 15 млрд. доларів скоротив державну допомогу різним країнам і організаціям, отримав додаткові вигоди для США на 50-70 млрд. доларів від посилення митних режимів.

Про це у своєму блозі пише ізраїльський політичний експерт Соломон Манн.

Він зазначає, тепер Трамп чекає вигод близько 80-100 млрд. доларів з ЄС і можна буде зайнятися внутрішніми проблемами. Такі об’ємні вкладення в економіку вже дали результат, тепер Трампу треба закріпити успіх, не відволікаючись на війни. Соломон Манн зауважує, з вищесказаного випливає, що Трампу вже не важлива Росія, і боротьба з «Північним потоком-2» його більше не хвилює. Навпаки – йому потрібна дрібна поступка ЄС, яка окупить втрати Європи від виплати «контрибуції» за поразку в торговій війні. І цією поступкою буде роздільна здатність «Північного потоку-2».

Соломон Манн пише, маркер правильності такої теорії вчора проявився в Сенаті. Прихильник Трампа сенатор Ренд Пол, республіканець з Кентуккі, на невизначений час затримав прийняття білля про санкції на будівельників «Північного потоку-2», який старанно проводили демократи разом з «неоконами». Іншими словами, перемир’я з ЄС на підході. Можна собі уявити, в якому ідіотському становищі виявляться ті, хто поклали свою репутацію і свої політичні сили на боротьбу з «Північним потоком-2».