Росія втратила десятки мільярдів — економіст ЄБРР

В України є величезні можливості для розвитку, незважаючи на те, що вона все ще так само корумпована, як і Росія.

Коли іноземні інвестори вишикуються в чергу, щоб почати свій бізнес в Україні, і що для цього потрібно зробити нової української влади – в інтерв’ю розповів російський економіст і головний економіст ЄБРР Сергій Гурієв.

– Для європейських політиків і бізнесменів Україна все ще асоціюється з корупцією?

– Безумовно, в України є серйозні досягнення в боротьбі з корупцією, але вона все ще залишається набагато більш корумпованою країною, ніж інші з таким рівнем розвитку. Україна як і раніше відстає від сусідів, крім Росії.

Українські виборці теж вважають, що результати є недостатніми, що головна проблема країни – це корупція. Про це свідчили опитування перед парламентськими виборами.

– Як же тоді з нею впорається? Є ж методи, які можна застосувати у нас?

– Україна проводить реформи корпоративного управління, створює закони, але все це необхідно виконувати. Дуже не вистачає незалежної судової системи. Всі закони виконуються так чи інакше судами та органами, що відповідають за виконання судових рішень. Хороша судова система повинна стати пріоритетом нової влади. У виборців є багато питань до роботи створених антикорупційного агентства і прокуратури, НАБУ.

Дуже добре, що в Україні є прозорість і підзвітність влади, а також тиск громадянського суспільства, яке вимагає подолати корупцію. Я залишаюся оптимістом і вважаю, що так чи інакше рух йде в правильну сторону і цілі будуть досягнуті.

– Якщо п’ять років тому іноземного інвестора в Україні лякала війна, то чого він боїться зараз?

– Західний інвестор чекає реальних кроків уряду щодо поліпшення економічної ситуації, по боротьбі з олігархами, з формування незалежної судової системи. В цілому немає жодної причини вважати, що Україна не зможе різко залучити іноземні інвестиції. У Грузії теж була війна і проблеми з суверенітетом і непорушності кордонів. Ця країна знаходиться набагато далі від Європи, ніж Україна, але там різко підвищився рівень інвестицій, виріс туризм, експорт товарів і послуг.

Ще один приклад успішного розвитку – Сінгапур. Багато хто вказують на недемократичність їх інститутів, але насправді головна складова успіху – це не відсутність демократії, а відданість боротьбі з корупцією. У знаменитому висловлюванні Лі Куан Ю сказав, що, якщо ви хочете боротися з корупцією, то повинні посадити у в’язницю ваших друзів. І ви, і вони, знаєте, за що саме. Сінгапур – це не тільки про те, що були посаджені друзі політичного лідера, але і про побудованої антикорупційної архітектурі.

Головне – це рівність всіх перед законом. Ось як це показано у фільмі «Слуга народу», коли батько президента Голобородько платить штраф.

Ось це і є головний сигнал. Я не закликаю переслідувати родичів президента, але вважаю, що саме такого роду сигнали рівності перед законом – дуже важливі.

Другий сигнал – це знищення умов для корупції. Нова влада приходить під гаслами різкого зниження регулятивного тягаря, вже зроблені деякі кроки. Наприклад, функціонування інвестиційного ради. Як він буде працювати? Ви зустрічаєтеся з іноземними інвесторами, обговорюєте їх проблеми і, грубо кажучи, до наступного засідання ради вирішуєте їх. Ці проблеми пов’язані із затримками отримання якихось там дозволів на будівництво, доступу до землі, повернень ПДВ – все, що завгодно. Коли такі проблеми будуть вирішуватися, інвестори зрозуміють, що ця влада всерйоз хоче залучати інвестиції. Все це ми побачимо протягом декількох місяців після формування уряду.

– Економіка України перебуває у тіні, як вивести її на «білий рівень»?

– Законослухняний бізнес має важливе перевагу, він може експортувати свою продукцію в Європу і залучати дешеві гроші від іноземних фінансових інститутів. Тобто, не даючи хабарів, в довгостроковій перспективі такий бізнес все-таки виграє. Бізнес, який лежить в тіні і дає хабара, ніколи не зможе стати перспективним і буде перебувати в зоні ризику.

– В українського бізнесу є багато претензій до європейських квотами. Як йому просунутися на Захід у великих обсягах?

– Це велика проблема, і українському уряду потрібно розмовляти про це з європейськими партнерами. Потрібно робити так, щоб в українського бізнесу були великі можливості експорту в Європу. Це вкрай важливий напрямок розвитку. Україна – велика країна, але маленька економіка. Український ВВП – це менше 1% європейського ВВП, і якщо ви маєте доступ тільки на український ринок – це зовсім інші можливості. Треба далі вести переговори з європейською комісією для снития будь-яких обмежень. Коли українські компанії будуть експортувати в Європу більше – будуть створюватися робочі місця в Україні, вони будуть ставати більш конкурентоспроможними, буде зростати якість продукції. Це вибудовування по ланцюжку, що в кінці залучить інвестиції і принесе нові технології.

– Європейський бізнес зацікавлений у своєму розвитку в Україні?

– В цілому йому цікава Україна, адже тут кваліфікована і дешева робоча сила. Ця країна недалеко від Європи.

Коли будуть вирішені основні проблеми, пов’язані з якістю інститутів і рівнем корупції, ми побачимо більше іноземних інвестицій. Я вже наводив приклад Грузії і потрібно розуміти, що вона набагато далі від Європи. Там 15 років тому інфраструктура була в набагато гіршому стані, але тим не менш ця країна продовжує залучати великі іноземні інвестиції.

Але поруч з Україною Центральна і Східна Європа, де не вистачає робочих. Багато українців вважатимуть за краще переїхати туди, де зарплата вище.

– Так, вже виїхало 5 млн українців.

– Це величезне число. Але якщо вони повернутися, то привезуть не тільки гроші, але і навички та вміння працювати на ринку ЄС.

– Так як ви все-таки російський економіст, то є кілька запитань по Росії. Путін сказав, що за період санкцій Росія втратила 50 млрд дол. Це правда?

– Це дивна оцінка. Можна по-різному оцінювати санкції, наприклад, подивитися на реакцію російського ринку цінних паперів після введення американських санкцій. Тоді багато російські компанії втратили десятки мільярдів від ринкової капіталізації. Можна дивитися на різні оцінки, що Росія втрачає по 1% ВВП на рік і це 15 млрд дол. Тоді в цілому вийде приблизно 50 млрд, про що і говорить Путін.

Але відокремити вплив санкцій від поганого інвестиційного клімату та високого рівня корупції вкрай важко, тому що одне підсилює інше. Без санкції Росія була б більш відкритою економікою і більше зацікавлена у боротьбі з корупцією і залучення іноземних інвестицій. Як сьогодні робить Україна.

Санкції проти Росії

Укрінформ

Звичайно, Росія могла б рости швидше, якщо порівняти її з зростанням інших країн такого ж рівня розвитку. Це був би темп не 1,5%, а 4. Власне це і обіцяв президент Путін у своїх нових травневих указах. Але в старих травневих указах він обіцяв темпи зростання в 6%. Поки що не сталося ні того, ні іншого.

В цілому, проблема не в тому, що Росія втрачає 1-2% ВВП на рік, а в тому, що ми поки не бачимо довгострокового бачення країни, не бачимо впевненості ринку, бізнесу, інвесторів реалізацію модернізації країни. І судячи за оцінками російських активів іноземними інвесторами, на превеликий відтоку капіталу з країни, ми бачимо, що західні і російські інвестори поки що голосують ногами проти того, що їм обіцяють російські влади.

– Це пов’язано з міжнародної агресивною політикою Кремля?

– Міжнародний бізнес працює в самих різних країнах і він зазвичай говорить про те, що не його справа – займатися політикою. Агресивна зовнішня політика пов’язана з санкціями і лякає бізнес саме в тій мірі, в якій він від них страждають. Будь-який бізнес боїться геополітичних загострень, тому що вони призводять до санкцій, до неможливості нормально робити бізнес і отримувати доходи від інвестицій.

Я наведу приклад. Іноземні інвестори хочуть отримувати прибуток не в рублях, а в доларах. Курс рубля в минулому році не підвищився, хоча ціни на нафту істотно зросли. У слідстві санкцій 2018 року різко посилився відтік капіталу, що і призвело до зниження курсу рубля. Тому, незважаючи на підвищення цін на нафту, рубль залишився на тому ж низькому рівні. Для іноземних інвесторів санкції 2018-го – це втрачені гроші і вони турбуються, що нові геополітичні загострення між Росією і Заходом приведуть ще до нових санкцій.

– Була інформація, що Захід хотів би зняти санкції проти Росії, на чому наполягають німецькі та італійські бізнесмени. Це можливо?

– Багато російські компанії постраждали від санкцій, але цей збиток в цілому по європейській економіці непомітний. Експортери просто переорієнтувалися на інші ринки. Коли російські влади кажуть, що Європа постраждала більше, ніж РФ, то це ні на чому не грунтується. Так, європейський ринок скоротився в Росії, але не можна сказати, що ці фермери голодують. Це означає, що вони експортують свою продукцію в інші країни.

Їх продовжують консенсусом кожні півроку і ні одна з тих країн, які ви назвали, не встала і не сказала, що вона проти. Це пов’язано з умовами введення санкцій у цілому. Європейські країни і США не бачать ніякого прогресу в їх виконанні.

– Але німецькі та італійські бізнесмени у відкриту говорять, що санкції проти Росії потрібно скасувати.

– Я думаю, що є німецькі бізнесмени, які хотіли б зняти санкції проти Росії, але ми поки не бачимо, щоб хоч якась серйозна політична сила в Німеччині, отримала нетривіальні голоси виборців, виступала б за це.

– Є багато прогнозів щодо російської економіки, аж до її розвалу. Що з нею буде?

– Не варто очікувати макроекономічної кризи. Макроекономічна політика Росії консервативна і відповідальна: вона дотримується політики інфляційного таргетування. Це коли інфляція знаходиться поблизу цільових показників, трохи вище, трохи нижче. Бюджет не просто збалансований, але при поточних цінах на нафту виконується з профіцитом. Будь-які ціни на нафту вище 42 доларів російський бюджет перенесе з профіцитом, тому немає причин вважати, що в сьогоднішній ситуації Росія зіткнеться з великим макроекономічним кризою.

З іншого боку, ринок також упевнений в тому, що російський економічні зростання не прискориться. Для цього потрібні реформи щодо поліпшення інвестиційного клімату, боротьба з корупцією, зменшення ролі держави. Ринок вважає, що нічого з цього реалізовано не буде.

– В одному з інтерв’ю ви говорили, що Росія – дуже корумпована країна, як і Україна.

– Так, про це свідчать показники Світового банку, при яких Росія і Україна знаходяться приблизно на одному і тому ж рівні. При цьому Україна сьогодні, трохи менш корумпована за Росію. Але останні 10-15 років обидві країни знаходяться на одному і тому ж рівні.

– Економісти говорять про ймовірність нової світової економічної кризи, яка настане в 2020 році. Це реально?

– Криза ніколи не можна передбачати заздалегідь. Але правда полягає в тому, що американська економіка зростає вже 121 місяць і це безпрецедентний період. Ніколи такого ще не було. Були періоди, які кінчалися одномісячної рецесією або квартальної, ну в цілому американська економіка відчуває себе добре незвично довго. Ціни на американські акції знаходяться на дуже високому рівні. Світова економіка теж зростає і теж відносно довго.

З іншого боку, є багато ризиків, пов’язаних з уповільненням зростання в Китаї, сплеском нафтових цін з-за військових дій на Близькому Сході, терористичними атаками – з чим завгодно. Є багато сценаріїв, де можна отримати криза. Але поки що інвестори налаштовані оптимістично і прогнози міжнародних фінансових інститутів свідчать про продовження зростання, ніж про ймовірності кризи.