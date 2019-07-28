«Підробляють навіть медичний спирт!»: тепер можна виявити фальсифіковані ліки

Українці запустили мобільний додаток, який допоможе виявити фальсифіковані ліки.
Випили таблетку від головного болю, а він ніяк не вщухає? Може, замість знеболювального вам продали звичайну крейду? На жаль, такі випадки не рідкість. Але тепер покупцям легше розібратись, де ліки, а де фальсифікат.
Українські розробники запустити спеціальний додаток, за допомогою якого можна перевірити, чи придбані медикаменти офіційно зареєстровані в Україні та чи взагалі є ліками те, що призначив лікар. Додаток «Ліки контроль» можна безкоштовно встановити на телефон або перевірити ліки безпосередньо на сайті likicontrol.com.ua.
Сервіс також підкаже, чи можна отримати потрібний препарат безкоштовно за державною програмою «Доступні ліки», а також нагадає, якщо закінчився термін придатності медикаментів з вашої домашньої аптечки.
— Після Майдану нам з друзями хотілось реалізувати соціально значущий ІТ-проєкт. А після придбання неякісних ліків виникла ідея проєкту, який би допоміг відрізнити справжні ліки від підробок, а також допомогти з пошуком аналогів, — каже голова ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран. — Сам проєкт ми створили у вересні 2015 року, а вже у 2016-му додаток «Ліки Контроль» опублікували в Google Play Market та App Store. З минулого року ми інформуємо користувачів, які препарати можна отримати безоплатно при амбулаторному лікуванні за програмою «Доступні ліки» та в стаціонарі за програмою «Нацперелік основних лікарських засобів». Зараз аудиторія додатку на обох платформах понад 110 тисяч чоловік. Аудиторія сайту 40−50 тисяч користувачів на місяць. Ми відстежуємо аналітику користування сервісом, намагаємося відповісти на всі звернення, їх також багато.
— З якими питаннями найчастіше звертаються користувачі?
— В основному користувачі пишуть про те, що купили заборонену серію препарату, або ліки не подіяли, або упаковка дивно виглядає, але при цьому відмовляються писати звернення до контролюючих органів. Останнім часом нам пишуть люди, які повірили рекламі і намагаються перевірити дієтичні добавки, які продають під виглядом ліків. За останню добу багато користувачів намагались знайти в «Ліки Контроль» препарат Normalize (від гіпертонії) і звертались до нас за роз’ясненнями. На упаковці лікарського засобу має бути номер реєстраційного посвідчення у форматі UA/0000/00/00. Якщо на упаковці такого номера немає, перед вами не лікарський засіб. Це може бути дієтична добавка (часто виробники вказують «не є лікарським засобом») або фальсифікат.
— Які ліки найчастіше фальсифікують?
— За даними ВООЗ, раніше найчастіше фальсифікували засоби для схуднення та підвищення потенції, зараз фальсифікують все — від знеболювальних до антибіотиків. Дуже часто це ліки, ефект від прийому яких не помітний відразу, скажімо, гормональні препарати. Підробляють і дорогі препарати, і популярні ліки, які є в кожній домашній аптечці. Наприклад, Держлікслужба заборонила чергову партію фальсифікованого спирту. Відрізнити фальсифікований зразок можна було за кількома ознаками: занижений об’єм вмісту контейнера, замість кришки, що закручується, була лише пробка, помилки у маркуванні. Уявіть, що буде, якщо продезінфікувати таким «спиртом» поріз. Звичайна уважність до зовнішнього вигляду упаковки і читання маркування може врятувати життя. Всі підписники «Домашньої аптечки» Ліки Контроль, які вказали цей препарат, сьогодні отримали попередження про заборону.
— Додаток підказує, якщо є заборонена серія препарату? «Заборонена серія» — це фальсифікат чи справжні ліки, але неналежної якості?
— Може бути і те, й інше. Ми наводимо в додатку копію розпорядження, де написано, чому серія заборонена. Тому так важливо, аби користувачі інформували, якщо їм трапляється підозріла упаковка, знайомий препарат має, наприклад, незвичний запах чи смак тощо.
Цифра
10,5% — за даними ВООЗ, стільки на світовому ринку некондиційних та фальсифікованих лікарських засобів. Причому кількість фальсифікату приблизно однакова як у країнах з низьким, так і в країнах з середнім рівнем доходів. Загалом люди витрачають на підробки та неякісні ліки приблизно 30 мільярдів доларів на рік.
Джерело Високий Замок
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