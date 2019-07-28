«Це повний пі**єц! Жінок били і ламали»: російський журналіст розповів правду про «пекло» в Москві

Громадянин Російської Федерації Олексій Солоухін, який є оператором YouTube-каналу відомого блогера Іллі Варламова, якому силовики розбили ніс під час масштабного мітингу в Москві, вийшов на зв’язок, розповівши про «пекло», який відбувався в Москві під час силового розгону несанкціонованого мітингу російськими силовиками.

У Telegram-каналі Varlamov News російський журналіст повідомив, що у столиці Російської Федерації Москві відбувається справжнє «пекло». Зокрема, він написав: «Нас взяли в кільце, і почали всіх бити і приймати. Всі кричали, і було страшно. Я рятував камеру. Сфоткал ніс, вже коли кров перестала йти. Звірі пі*дець, жінок били, трепли на асфальт, ламали буквально. Нас залишилося 20 осіб в кільці, і потім випустили. Я думав, що вже все, поїду відпочивати з ментами». В цей же час в мікроблозі було оприлюднено фото побитого Солоухіна.

