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Трагедія на популярному курорті: у Херсонській області 21-річний хлопець зірвався з колеса огляду

28.07.2019

На популярному курорті Залізний порт Херсонської області сталося чергове ЧП з атракціоном — там місцевий житель вирішив підкорити непрацююче колесо огляду, встановлене біля набережної.

Підійматися на висоту він вирішив на швидкість, однак у нього втомилися руки, і юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти, повідомляє місцевий ресурс Херсон типовий.

На момент приїзду «швидкої допомоги» він був без свідомості. Медики діагностували у «каскадери» пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Прогнози про перспективи його одужання фахівці не дають.

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