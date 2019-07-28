Трагедія на популярному курорті: у Херсонській області 21-річний хлопець зірвався з колеса огляду

На популярному курорті Залізний порт Херсонської області сталося чергове ЧП з атракціоном — там місцевий житель вирішив підкорити непрацююче колесо огляду, встановлене біля набережної.

Підійматися на висоту він вирішив на швидкість, однак у нього втомилися руки, і юнак зірвався вниз з 10-метрової висоти, повідомляє місцевий ресурс Херсон типовий.

На момент приїзду «швидкої допомоги» він був без свідомості. Медики діагностували у «каскадери» пошкодження внутрішніх органів та забій головного мозку.

Прогнози про перспективи його одужання фахівці не дають.