Депутати від «Слуги народу» прибули до Трускавця на навчання

Команда «Зе» прибула до Трускавця, де завтра розпочнеться тренінг для майбутніх депутатів.
Майбутніх нардепів від «Слуги народу» централізовано автобусами з вокзалу Трускавець везуть в готелі.
За інформацією джерел LB.ua, «слуги народу» розмістяться в найдорожчих готелях міста — «Ріксос» та «Женева».
Фото: Ганна Стешенко
Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов
Фото: Ганна Стешенко
Раніше повідомлялося, що майбутні народні депутати від партії «Слуга народу» протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців».
Повідомлялося, що інтенсив в Трускавці — це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія.
Навчання проходитиме в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати у звіті партії «Слуга народу».