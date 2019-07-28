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Депутати від «Слуги народу» прибули до Трускавця на навчання

28.07.2019

Команда «Зе» прибула до Трускавця, де завтра розпочнеться тренінг для майбутніх депутатів.

Майбутніх нардепів від «Слуги народу» централізовано автобусами з вокзалу Трускавець везуть в готелі.

За інформацією джерел LB.ua, «слуги народу» розмістяться в найдорожчих готелях міста — «Ріксос» та «Женева».

 

Фото: Ганна Стешенко

Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов

Фото: Ганна Стешенко

Раніше повідомлялося, що майбутні народні депутати від партії «Слуга народу» протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців».

Повідомлялося, що інтенсив в Трускавці — це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія.

Навчання проходитиме в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати у звіті партії «Слуга народу».

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