Поліція перейшла на посилений режим через хресного ходу ПЦУ

У місцях проведення заходу встановлені фільтраційні пункти.

Поліція перейшла на посилений режим роботи у зв’язку з проведенням першого хресного ходу Православної церкви України в Києві.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як повідомляється, підрозділи патрульної поліції, Національної гвардії та рятувальників заступили на охорону громадського порядку під час хресного ходу ПЦУ, який відбудеться сьогодні, 28 липня, в центрі Києва. “Для миттєвого реагування на можливі правопорушення створені додаткові слідчо-оперативні групи, чергують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками”, – розповіли у відомстві.

Відзначається, що в місцях проведення заходу встановлені фільтраційні пункти, на яких правоохоронці здійснюють поверхневий огляд учасників хресного ходу ПЦУ.

“Безпека громадян – понад усе. Саме тому створені відповідні фільтраційні пункти, на яких поліцейські здійснюють поверхневий огляд учасників ходи. Просимо всіх з розумінням поставитися до цих превентивних заходів”, – підкреслив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.