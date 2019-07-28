На Донбасі тракторист підірвався на міні

Чоловік отримав серйозні поранення і потрапив у лікарню.

У Єнакієвому (Донецька область) чоловік отримав поранення в результаті підриву трактора ймовірно, на протитанкової міни.

Про це стало відомо зі звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Відзначається, 26 липня медпрацівники лікарні в Єнакієвому повідомили СММ, що 19 липня до них доставили чоловіка (30-39 років) з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни. 27 липня чоловік розповів спостерігачам по телефону, що у другій половині 19 липня він їхав на тракторі по грунтовій дорозі з придорожньою рослинністю біля населеного пункту Никишино, коли почув гучний вибух.

Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив, що 19 липня знайшов потерпілого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, і відвіз його в лікарню в Єнакієвому.