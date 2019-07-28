У Запорізькій області шукають бандитів з автоматами, які відібрали у фермера коштовностей на півмільйона гривень

У Запорізькій області оголошено План «Перехоплення» — поліцейські шукають озброєних зловмисників, що напали на будинок фермера і пограбували його під страхом смерті.

Інцидент стався в селі Долинське Мелітопольського району пізно ввечері 27 липня.

Шестеро озброєних людей в масках увірвалися в будинок фермера, де більш ніж 600 тисячами гривень та золотими прикрасами сім’ї. Також вони викрали належить потерпілому позашляховик Audi Q7.

Зараз особистості злочинців встановлюють правоохоронці. Вони також застерігають громадян від спроб самостійно затримати грабіжників — вони озброєні автоматами і небезпечні.