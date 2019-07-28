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Нинішня зміна клімату не має аналогів за останні 2 тисячі років – дослідження

28.07.2019

Дослідники стверджують, що швидкість і масштаби нинішнього глобального потепління перевищують будь-які аналогічні події за останні 2 тис. років. Про це свідчать дані трьох досліджень, опублікованих в Nature і Nature Geoscience.

Згідно з отриманими даними, такі історичні події, як Малий льодовиковий період, не можуть зрівнятися за своїми масштабами з потеплінням, що спостерігалися у минулому столітті. Також дослідження показали, що швидкість потепління на планеті зростає.

Вчені кажуть, що це робить непридатними аргументи багатьох кліматичних скептиків.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Під час вивчення кліматичної історії світу за останні століття виділився ряд ключових епох. Наприклад, Римський кліматичний оптимум, який тривав від 250 до 400 р. н. е. і приніс теплу і м’яку погоду по всій Європі або знаменитий Малий льодовиковий період, снижавший температуру до 1300 років протягом століть.

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Саме ці події розглядалися кліматичними скептиками як доказ того, що протягом століть світ нагрівався і охолоджувався багато разів. А потепління, яке спостерігається зараз, є лише частиною вищезгаданої моделі.

Але три нові дослідження доводять, що такий аргумент не має міцної основи.

Як спростували аргументи скептиків

Наукові групи реконструювали кліматичні умови, які існували протягом останніх 2 тис. років, використовуючи 700 непрямих записів змін температури. Мова йде про деревних кільцях, коралі та відкладеннях в озерах. На основі отриманої інформації вчені визначили, що жодна з перерахованих вище кліматичних явищ не відбувалося в глобальному масштабі.

Наприклад, Малий льодовиковий період досяг свого апогею в Тихому океані в 15 столітті, а в Європі лише в 17 столітті.

Будь-які довготривалі піки або спади температур, в минулому, спостерігалися не більш ніж на половині планети. Середньовічний кліматичний оптимум, який тривав з 950 до 1250 р. н. е., підвищив температуру на поверхні Землі на 40%.

«Ми бачимо, що найтепліший період за останні 2 тис. років відбувся протягом 20-го століття і поширився на більш ніж 98% земної кулі. Це є переконливим доказом того, що антропогенне глобальне потепління не тільки не має аналогів по абсолютній температурі, але і безпрецедентно в контексті останніх 2000 років», – підсумували дослідники.

За матеріалами Фокус

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