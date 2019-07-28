Нинішня зміна клімату не має аналогів за останні 2 тисячі років – дослідження

Дослідники стверджують, що швидкість і масштаби нинішнього глобального потепління перевищують будь-які аналогічні події за останні 2 тис. років. Про це свідчать дані трьох досліджень, опублікованих в Nature і Nature Geoscience.

Згідно з отриманими даними, такі історичні події, як Малий льодовиковий період, не можуть зрівнятися за своїми масштабами з потеплінням, що спостерігалися у минулому столітті. Також дослідження показали, що швидкість потепління на планеті зростає.

Вчені кажуть, що це робить непридатними аргументи багатьох кліматичних скептиків.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Під час вивчення кліматичної історії світу за останні століття виділився ряд ключових епох. Наприклад, Римський кліматичний оптимум, який тривав від 250 до 400 р. н. е. і приніс теплу і м’яку погоду по всій Європі або знаменитий Малий льодовиковий період, снижавший температуру до 1300 років протягом століть.

Саме ці події розглядалися кліматичними скептиками як доказ того, що протягом століть світ нагрівався і охолоджувався багато разів. А потепління, яке спостерігається зараз, є лише частиною вищезгаданої моделі.

Але три нові дослідження доводять, що такий аргумент не має міцної основи.

Як спростували аргументи скептиків

Наукові групи реконструювали кліматичні умови, які існували протягом останніх 2 тис. років, використовуючи 700 непрямих записів змін температури. Мова йде про деревних кільцях, коралі та відкладеннях в озерах. На основі отриманої інформації вчені визначили, що жодна з перерахованих вище кліматичних явищ не відбувалося в глобальному масштабі.

Наприклад, Малий льодовиковий період досяг свого апогею в Тихому океані в 15 столітті, а в Європі лише в 17 столітті.

Будь-які довготривалі піки або спади температур, в минулому, спостерігалися не більш ніж на половині планети. Середньовічний кліматичний оптимум, який тривав з 950 до 1250 р. н. е., підвищив температуру на поверхні Землі на 40%.

«Ми бачимо, що найтепліший період за останні 2 тис. років відбувся протягом 20-го століття і поширився на більш ніж 98% земної кулі. Це є переконливим доказом того, що антропогенне глобальне потепління не тільки не має аналогів по абсолютній температурі, але і безпрецедентно в контексті останніх 2000 років», – підсумували дослідники.

За матеріалами Фокус

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