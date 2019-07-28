Патріарх Варфоломій передав українцям вітання з Днем хрещення Руси

Вселенський Патріарх Варфоломій передав українцям вітання до 1031-ї річниці хрещення Руси-України.

Послання Патріарха Варфоломія українському народові зачитав голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл, який був присутній на літургії до Дня хрещення Русі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З Константинопольської церкви, яка народила та відродила весь український народ та його квінтесенцію — церковну свідомість, перебуваючи за кілька метрів від того місця, де хрестилася свята княгиня Ольга, з надзвичайною честю та радістю шлемо патріарші благословення та наші побажання всьому божому народові та вітаємо святим цілунком Блаженнійшого митрополита Київського та всієї України Епіфанія, ласкавого пастиря церкви України, і всіх без винятку святих архієреїв, що зібралися тут”, – зачитав вітання Патріарха Варфоломія митрополит Галльський.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, у свою чергу, подякував Патріарху Варфоломію і делегації Константинопольського патріархату за слова вітання та благословення і передав Вселенському Патріарху вітання і побажав йому міцного здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України. Уранці 28 липня після Божественної літургії на території Софійського собору пройде хресний хід до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру та молебень.