Столтенберг: Не бачимо, що РФ готова виконувати зобов’язання, договір про ДРСМД «помре»

У НАТО не бачать «ніяких ознак, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов’язання в рамках ДРСМД, і країнам-членам НАТО варто готуватися до припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв’ю Der Spiegel.

«На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов’язання в рамках ДРСМД. Якщо РФ не зробить цього до 2 серпня, договір «помре», — заявив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО в коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що Росія розірвала ДРСМД і тим самим «створила серйозну загрозу нашій безпеці».

«Москва повинна використати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду. В іншому разі вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас», — зазначив Столтенберг.

Він також попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він не назвав.