Американський винищувач F-16 пройшов на гранично низькій висоті (відео)

Військово-повітряні сили США опублікували в своєму Twitter-акаунті відео, яке обов’язково сподобається всім любителям авіації.

На вражаючому відео багатоцільовий винищувач F-16 продемонстрував гранично низький політ над військовим аеродромом повідомляє група ІС.

Відомство не вказує, де і коли знято.

Jetting into the weekend like…#F16 pic.twitter.com/wEWD7vr476

— U.S. Air Force (@usairforce) 19 липня 2019 р.

Як відомо, F-16 – один з основних винищувачів, які перебувають на озброєнні ВПС США, і найпоширеніший винищувач четвертого покоління в світі. На сьогодні число побудованих за всі роки машин наближається до п’яти тисяч.

При цьому F-16 залишається і одним з найнебезпечніших повітряних супротивників, сильно поступаючись за сумою якостей хіба що винищувачам п’ятого покоління.

Як повідомляла група ІС, новітні американські винищувачі F-35 почали отримувати систему Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto-GCAS), яка буде запобігати зіткненню з поверхнею.

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