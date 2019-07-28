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Вандали облили пам’ятник УПА червоною фарбою в Харкові

28.07.2019

У Київському районі Харкова невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Про це 28 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження, за фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 296 КК «хуліганство».

 
«Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі», — відзначили в поліції.

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