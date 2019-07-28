Чому в Росгвардии служити не соромно, а виходити на вулицю з протестом – злочин

Бачу хвилю повідомлень на тему «в оточенні – діти, у них хороші особи».

З одного боку самий юний вік, в якому можна потрапити в Росгвардию – 20 років, не зовсім дитина, звичайно, але і не сказати, що доросла людина з усталеними поглядами. Але, мені здається, все набагато простіше. Не за Путіна ж вони туди пруться, не за ідеї. Це такий новий соціальний ліфт для тих, у кого немає бажання або можливості вчитися, немає волохатих лап, щоб влаштуватися на пристойну роботу, ну і немає особливих моральних шукань з приводу змісту роботи. А таких в країні зараз багато — без перспектив, без можливостей, без грошей.

Для вступу на службу в Росгвардию потрібно тільки шкільну освіту. І все. Зарплата на старт не велика – 20 000 рублів, але до неї додається купа різних «няшек», типу продовольчого постачання, матдопомоги, пільгового проїзду, безкоштовного медобслуговування, всяких соціальних пільг, а у разі Москви, Пітера і деяких великих міст – ще й службове житло, ну і, зрозуміло, привілей на насильство. Коротше, з голоду не помреш і на вулиці не опинишся – рідкісні гарантії за теперішніх часів.

У той же час, мій племінник, провчившись в політехнічному університеті 5 років, отримавши червоний диплом і маючи 4 роки реального прикладного досвіду, заробляє 30 000 рублів. Не в Москві, звичайно, в Пермі. І жодних реальних перспектив професійного, а з ним і матеріального, зростання у нього не передбачається. Вивчив всіх конкурентів – він заробляє більше за інших інженерів в індустрії, навіть більш досвідчених. І хрін з ним, що на цю смішну суму потрібно харчуватися, одягатися, оплачувати бензин/проїзд, ЖКГ і взагалі якось жити тут і зараз – все це у тимчасовому режимі можна пережити, але лякає відсутність будь-яких перспектив. Відсутність того самого соціального ліфта, який повинен працювати без всякого блату і зв’язків – на здібностях, талантах і працьовитість.

У той же час син моєї знайомої, який ніяк не міг визначитися, що йому робити, сходив після школи в армію, а після повернення довго не міг знайти ніякої роботи. Тому що був молодий і, маючи багато сил, не мав життєвого досвіду і нічого не вмів. Взяли його тільки в Росгвардию. По тій же причині – тому що був молодий і, маючи багато сил, не мав життєвого досвіду і нічого не вмів.

І скільки зараз таких молодих людей в Росії? До фіга.

Можна, звичайно, говорити про те, що і в 20 років є люди з поглядами, принципами, цілями. Так, є. І вони теж були на вулицях Москви – тільки з іншого боку барикад.

Наївно чекати від цих «молодих, з хорошими особами», хлопчиків душевних шукань. Людей, для яких конкретні приватні сьогохвилинні інтереси важливіші і зрозуміліше умоглядних прав і якогось теоретичного майбутнього країни, вразы більше. Не тільки в Росії – у будь-якому суспільстві, включаючи найбільш розвинуті країни. Просто там люди чудово розуміють прямий зв’язок між ситуацією в країні і своїми особистими інтересами і персонально вважають себе відповідальними перед власними дітьми за те, яку спадщину вони їм залишать. Тому вийти на вулицю з вимогами до влади, які вони ж і містять, сприймають як свій громадянський обов’язок. А в Росії все те ж саме – русофобія, непатріотичність, бунт і «тиск на владу.» Тому в Росгвардии служити не соромно, а виходити на вулицю з протестом – злочин.

Юлія МИКОЛАЇВ