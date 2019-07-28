Біологи знайшли причину материнського інстинкту

Біологи з Університету штату Луїзіана (США) провели дослідження на двох групах мишей: у першій були особливо чоловічої статі, у другий — жіночої. Вчені виявили групу клітин, активирующихся за участю гормону окситоцину, в мозку у самок мишей, при цьому у самців мишей таких клітин не виявилося. Окситоцин також відомий як «гормон любові» і грає важливу роль в регуляції поведінки, у тому числі материнського.

«Багато вчених намагалися з’ясувати різницю між системою окситоцину в жінок і чоловіків, але ніхто досі не знайшов переконливих доказів. Наше відкриття стало для нас великим сюрпризом», — розповів Ріоїчи Теруяма, доцент кафедри біологічних наук Університету Луїзіани.

Рецептори окситоцину, як виявилося, містяться в області мозку, що відповідає за так зване материнське поведінку. Більш того, повідомили біологи, експресія рецепторів окситоцину в цих клітинах спостерігається виключно тоді, коли там присутній і естроген — жіночий статевий гормон. Отже, ці клітини беруть участь у стимулюванні «материнського інстинкту».

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«Думаю, наше відкриття може бути універсальним для всіх ссавців виявляють материнський інстинкт, включаючи людей», — підкреслив Теруяма.

При цьому недавні дослідження вже продемонстрували зв’язок між зміненою експресією рецепторів окситоцину і післяпологовий депресією, яка зустрічається приблизно у 10-20 відсотків нещодавно народили жінок. На думку біологів з Луїзіани, їх відкриття може допомогти створити нові методи лікування післяпологової депресії, метою якого стануть вже клітини, активирующиеся за допомогою окситоцину.

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За матеріалами Naked-ѕсіепсе

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