Пранкери Вован і Лексус від імені Зеленського поговорили з Глуховерей

Пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров) розіграли голову ГУ НП Дніпропетровської області, генерала Віталія Глуховерю після скандалу з відео, з-за якого президент України Зеленський зажадав звільнити поліцейського.

Аудіозапис розіграшу опинилася в розпорядженні ЗМІ.

Першим до головного поліцейського Дніпропетровської області додзвонився Вован, який представився громадянським журналістом. Пранкер сказав, що хоче задати співрозмовнику питання щодо його незаконних дій і незаконних дій його співробітників. Глуховеря у відповідь промовив класичну відмовку про підступи російської пропаганди.

«Я вважаю, що це все російська пропаганда. Якщо є якісь питання, будь ласка, приходьте в кабінет, розберемося», – сказав Глуховеря.

Після питання Вована про те, як пов’язана російська пропаганда з тим, що поліцейський порушує закон, генерал попрощався і кинув трубку.

Потім з поліцейським чином зв’язався Лексус в образі Володимира Зеленського. Уявний президент запитав, що відбувається в області Глуховери і звідки з’явилося відео, що викликало загальне обурення. Глуховеря почав виправдовуватися.

«У мене нічого не сталося. Ми діємо у відповідності з законом… Ну я не розумію… Дуже багато блогерів… Як вони це виставили, ми поки розбираємося», – пробурмотів чиновник.

Коли псевдо-Зеленський став сердитися й погрожувати звільненням, генерал став обіцяти виконати всі його вказівки і вступити у відповідності з законом. А на зауваження Лексуса про те, що він, мовляв, ніколи не бачив, щоб співробітники поліції так спілкувалися зі своїми патрульними, відреагував подивом.

«А що, погано спілкувався? Або що?» – запитав Глуховеря.