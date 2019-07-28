Громадянська війна в Лівії не вщухає: знищені два військових літаки Іл-72

В результаті бойових дій в Лівії були знищені два військово-транспортні літаки Іл-76.

Не посилаючись на свої джерела, Telegram-канал «Галлифрейские технології» повідомляє, що нібито вони належали авіакомпанії Alfa Air, яка доставляла в Лівії зброю з Туреччини. Крім того, під удар потрапив й склад цієї зброї.

Фото: twitter.com/Balzawawi_ly

Літаки авіація знищила сил уряду національної єдності ударом по авіабазі Аль Джафра», яка знаходиться під контролем Лівійської національної армії (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара.

Також в результаті атаки один з командирів літаків загинув.

Ні в уряді національної єдності, ні в Хафтара цю інформацію поки офіційно не підтвердили.

У той же час, як пишуть турецькі ЗМІ, один з літаків був знищений турецьким безпілотником Bayraktar TB2, але в ЛНА стверджують, що 27 липня над аеродромом один з турецьких дронов був знищений.

Те, що на військовій авіабазі дійсно знищили великий літальний апарат, підтверджують також супутникові знімки.