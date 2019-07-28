«Розводять, як лохів»: Доник побачив жах у візиті Зеленського в Одесу

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз обдурив українців, відправившись в Одесі з особистим візитом за державний рахунок.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише волонтер Роман Доник.

За його словами, українців не просто обманюють, а «розводять, як лохів», так як Зеленський під виглядом особистого візиту в Одесу приїжджає в якості приватної особи, а як перша особа країни з усіма відповідними спецслужбами і заходами забезпечення безпеки.

«Однією рукою відправляють дружину зі свитою повного навороту, а інший, для вас, летять МАУ і фотографуються з дітьми», — зазначає активіст.

Як додав Доник, дрібна брехня президентської команди у великих справах стане ще цинічніше, а українцям, по суті, створюють віртуальну реальність, яка насправді абсолютно не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді.

«Однією рукою він буде фотографуватися з дітьми в літаку МАУ, а інший буде допомагати грабувати Україну «бабусі Бене». Або продавати її по шматочках Пінчуку. від це страшно. Ось це цинізм», – підкреслює Роман Доник.