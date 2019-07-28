Печерський суд полегшив долю наркобарону

Печерський районний суд Києва полегшив запобіжний захід громадянина Російської Федерації, який фігурує у справі про міжнародної наркоторгівлі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Нацполиции України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Як відомо, 2 липня українська поліція заявила про затримання великої партії кокаїну, який з Латинської Америки через Україну постачали в країни Західної Європи. Всього було вилучено близько 400 кілограм кокаїну, чистота якого становила понад 90%. Вартість вилученого оцінювалася близько 60 мільйонів доларів. За підозрою в наркоторгівлі затримано дев’ять осіб, серед яких є громадяни Нідерландів і Великобританії.

Аброськін розповів, що раніше суд заарештував цього громадянина з заставою в 10 мільйонів гривень, проте вже 26 липня запобіжний захід йому полегшили до нічного домашнього арешту без носіння електронного браслета. При цьому начальник кримінальної поліції акцентує, що росіянина в Україні затримували ще в 2017 році, оскільки той перебував у міжнародному розшуку.

«Цікавий громадянин РФ з цікавою життєвою історією, відомий в країнах Євросоюзу і США як один із впливових наркоділків світу. У квітні 2017 року в аеропорту Бориспіль він був затриманий, як особа, що значиться в міжнародному розшуку в базах Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів у великих розмірах у складі організованої групи. Рішенням Печерського суду обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт, надалі було винесено постанову про відмову в екстрадиції цього «шановного громадянина» у зв’язку з наявністю у нього … статусу біженця з РФ», – написав він.

«У червні 2019 вказаний громадянин в ході проведення спеціальних заходів був затриманий працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України у складі міжнародної злочинної організації. Тоді було вилучено кокаїну на суму понад одного мільярда гривень. Спочатку Печерський суд обрав запобіжний захід арешт або альтернативу 10 млн гривень. І вчора цьому «поважному» громадянину чомусь доля знову посміхнулася — суддею Печерського районного суду Києва змінено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень на нічний домашній арешт без застосування електронних засобів контролю», – повідомив Аброськін.

Зазначимо, що начальник кримінальної поліції України раніше вже повідомляв про те, що громадянина Нідерландів, який проходить по цій справі як організатор, спочатку призначили арешт із заставою 26 мільйонів, але потім зменшили до 3 мільйонів гривень.

«Зрозуміти це дуже важко, це особа завезло в нашу країну кокаїну загальною вартістю на чорному ринку на суму 1 млрд 560 млн гривень, а суддя зменшує суму застави до 3 млн гривень … І де нам завтра цього іноземного громадянина шукати? Як пояснити працівникам поліції, які протягом тривалого часу розробляли і документували цю міжнародну преступнаую угрупування, щоб у них не опустилися руки і вони працювали далі? Що я, як керівник, повинен їм сказати?» – поскаржився Аброськін.