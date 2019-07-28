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8 красивих європейських міст, де майже немає туристів

28.07.2019

Поки явище овертуризма стає все більш поширеним, настає саме час пошукати варіанти для подорожі, які приваблюють не так багато відвідувачів, як Венеція або Амстердам. Перед вами — вісім красивих європейських міст, де майже немає туристів.

Дебрецен, Угорщина

Хоча Будапешт має заслужену репутацію одного з найбільш привабливих міст Європи, Дебрецен — не менш вдалий варіант для тих, хто шукає менш людну альтернативу в Угорщині.

Фото: Shutterstock

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На головній площі Лайоша Коссута знаходиться вражаючий Реформатський собор — найбільша протестантська церква в країні, а Старе Місто винагороджує тих, хто хоче загубитися в Дебрецені, відмінними кафе і затишними місцями, де можна поспостерігати за місцевими.

Анкара, Туреччина

Коли справа доходить до канікул, туристи зазвичай вибирають Стамбул. Проте столиця Туреччини — Анкара — це набагато більше, ніж перевалочний шлях по дорозі в Каппадокію та інші принади Анатолії.

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Фото: Shutterstock

Обов’язково відвідайте Аныткабир — мавзолей засновника сучасної Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. Основними визначними пам’ятками міста є Музей війни за незалежність, мечеть Коджатепе і Хаджі-Байрам.

Сараєво, Боснія

Сараєво — це відродження місто з багатою культурою та історією. В центрі міста знаходиться Baščaršija — старий ринковий квартал, який досі сповнений маленьких крамничок зі спеціями і затишних кафе. Головна прикраса кварталу — чарівна мечеть Газі Хусрев-бега.

Фото: Shutterstock

Видатною пам’яткою Сараєво також є покинута траса для бобслею з Зимових Олімпійських ігор 1984 року.

Клуж-Напока, Румунія

Фото: Shutterstock

Другий за величиною місто Румунії варто відвідати, якщо ви шукайте пригод на свіжому повітрі в горах Апусени (Західні Румунські гори), або хочете побачити історичні пам’ятки Трансільванії.

Єреван, Вірменія

Це місто часто пропускають туристи, а даремно. Історія Єревана налічує понад 2800 років, і тут дійсно можна відчути минуле без натовпів туристів.

Фото: Shutterstock

Центр міста являє собою поєднання витончених старовинних будівель і величезних багатоповерхівок радянської епохи. Туристам радять відвідати Апостольську церкву і дізнатися про історію міста в музеї-заповіднику Еребуні, який датується 782 роком до нашої ери.

Пловдив, Болгарія

Пловдив є найдовшим населеним містом Європи. Це стародавнє місто, розташоване на семи пагорбах у південній частині Болгарії. Він просякнутий духом історії, особливо в барвистому Старому місті.

Фото: Shutterstock

Головна визначна пам’ятка тут — дивовижний римський амфітеатр другого століття, який став доступним для туристів лише з 1970-х років. Ще однією визначною пам’яткою є 5000-річні руїни фракійського поселення Евмолпиас, розташовані недалеко від міста.

Оранж, Франція

У той час як Авіньйон приваблює тисячі туристів завдяки популярному літнього фестивалю і Папського палацу, сусіднє місто Оранж мандрівники зазвичай упускають з виду.

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Фото: Shutterstock

Тут набагато менша кількість відвідувачів, а головною визначною пам’яткою міста є римський театр, побудований в першому столітті до нашої ери. Також варто відвідати Музей Оранж, розташований в красивому особняку 17-го століття.

Орхус, Данія

Другий за значимістю місто Данії вже давно залишається в тіні Копенгагена. Однак Орхус є ідеальною альтернативою столиці завдяки своїм гарним пляжів, величного Кафедрального собору і чудовій музею ARoS Aarhus Art з райдужної панорамної оглядовим майданчиком.

Фото: Shutterstock

Винний і продовольчий зал ARoS — одне з кращих місць в місті, де можна скуштувати страви північній кухні, навіть якщо у вас обмежений бюджет.

За матеріалами CNN

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