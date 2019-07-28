«Шалені гроші»: озвучені дані про зарплати російських пропагандистів

Керівництво Росії вкладає величезні гроші в просування своєї політики і пропаганди за кордоном, особливо в Західній Європі.

Про це на зустрічі з ветеранами війни в Донбасі розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє видання Обозреватель.

Зокрема, на телеканалі Russia Today зарплата може складати 10 тисяч євро.

«За участь в певних заходах росіяни платять в конвертах по 800 євро на одного. А один французький журналіст мені розповідав, як у них запускався канал Russia Today. При влаштуванні на роботу запитували: «Ти скільки одержуєш зарплати – 5500 євро? Зараз отримаєш 10 тільки підпиши все і будеш у нас працювати ». Це божевільна ціна за лояльність до Росії », – сказав Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше британський медіарегулятора Ofcom оштрафував російський державний канал RT (колишній Russia Today) за необ’єктивність на 200 тисяч фунтів стерлінгів.

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