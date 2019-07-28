Корупційні королеви української медицини: за скандальною чиновницею ДОЗ Валентиною Гінзбург стояти Богатирьова і Бахтеєва

До загадкового зникнення тіл мертвонароджених немовлят на Дніпропетровщині може бути причетна нинішня очільниця столичного ДОЗ. Пані Валентина Гінзбург та її оточення були інструментом великої мережі торгівлі дітьми на органи та стволові клітини – таке припущення висловив екс-депутат міста кам’янське, народний депутат Віталій Купрій.

Нардеп зауважує: свого часу у розслідування страшної справи втрутились дуже впливові особи, які малі владу на тій момент: «Хтось казав, що це була Богатирьова, колишній міністр охорони здоров’я, Бахтеєва, яка тепер депутат Верховної Ради, а тоді очолювали комітет з охорони здоров’я», – згадує пан Купрій.

Раїса Богатирьова і Тетяна Бахтєєва

Наразі в 9-ій лікарні Кам’янської куп’янського все спокійно. Втім на камеру про події десятилітньої давнини говорити ніхто не хоче.

«Кількість пологів зменшилася, якщо раніше було до 3 тисяч пологів, то тепер до 2 тисяч. Перинатальна смертність – ті, про що ви говорите, у нас зменшилася», – зазначає Людмила Кузьменко, сьогодні в. о. головного лікаря, а на тій годину – завідувач пологового відділення.

Пані Людмила запевняє: причинами таких змін у статистиці є міграція населення та війна. Утім конкретні цифри не називає.

Усе це викликало дуже багато запитань до Валентіні Гінзбург. Утім остання будь-яку причетність до незаконних діянь керівниця заперечує, мовляв, не знайдені тіла при ексгумації просто розклались. А також запевняє: колишня головлікар 9-ої лікарні Чумаченко начебто не була її заступницею ані до, ані після історії зі зникненням тіл немовлят.

Валентина Гінзбург

Альо до рук знімальної групи «СтопКору» потрапив документ Дніпропетровської обласної адміністрації за 2014 рік. У ньому чітко вказано, що екс-головний лікар горезвісної лікарні Ніна Чумаченко значитися як виконувач обов’язків заступника директора. А від директором була саме пані Валентина Гінзбург.

Зауважимо, що шлейф зі скандалів тягнувся за нинішньою керівницею Київського ДОЗу і далі. У 2014 році Гінзбург заарештували за те, що під час виборчої кампанії 2012 року вона змушувала головних лікарів агітувати на дільницях, розташованих в їхніх медустановах, за «Партію регіонів». До слова, після виборів було звільнено 30 головних лікарів.

Того ж 2014-го Валентині Гінзбург інкримінували зловживання службовим становищем, утім за півроку Кіровський райсуд Дніпропетровська справу закрив. Щоправда, нею займався сам голова суду Геннадій Підберезний, якого пізніше затримали на хабарі керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Законник намагався купити очільника САП за 50 000 доларів.

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