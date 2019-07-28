«Ви штовхаєте нас на Кремль»: про мітинг і масові затримання в Москві — Бі-бі-сі

Спроба влаштувати неузгоджений мітинг біля будівлі мерії Москви через скандал з виборами в Мосміськдуму закінчилася жорсткими затриманнями із застосуванням кийків. За даними поліції, затримані були більше тисячі чоловік.

Про це пише Бі-бі-сі.

Рано вранці 27 липня скандал з недопуском опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму вперше прокоментував мер Сергій Собянін. Про вибори він, втім, нічого не сказав і одразу перейшов до головного — протестній акції біля мерії, призначеної на суботу.

«Хочу сказати, що будь-які правові питання вирішуються в установленому порядку. Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть. Порядок у місті буде забезпечено згідно з чинним законом», — сказав Собянін.

Натяк мера на те, що акція буде жорстко розігнана, не був несподіваним. Ще напередодні кілька ЗМІ в тому числі Бі-бі-сі повідомили, що в Кремлі мерії і поліції дали карт-бланш на затримання всіх, хто вирішить приєднатися до несанкціонованого мітингу.

«Якщо не розійдуться, приймачі Москви будуть заповнені революціонерами», — говорив напередодні Бі-бі-сі співрозмовник близьке до адміністрації президента. І не помилився. У ніч на 26 липня до незалежним кандидатам, яких не допустили на вибори в Мосміськдуму, прийшли з обшуками. Поліція з’явилася в Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального (сам він відбуває місячний арешт за заклики вийти на акцію), до літніх батьків мундепа району Зюзино Костянтина Янкаускаса, до Юлії Галяминой і в штаб Іллі Яшина.

Це була вже друга хвиля таких «візитів» — перша відбулася в середині тижня, після того як СК завів справу про перешкоджання роботі виборчкомів. Справу було порушено після протестної акції в минулу суботу.

Більшості з кандидатів у Мосміськдуму до акції, вийти на яку вони закликали тиждень тому на узгодженому мітингу на Сахарова, доїхати вдалося не відразу. Дмитра Гудкова, Іллю Яшина, Івана Жданов, Юлія Галямину і Любов Соболь затримали і відправили до ділянки, а потім до суду. Близько шести годин вечора їх, як по команді, відпустили — їм перенесли засідання на наступний тиждень. Після цього вони поїхали до протестуючих на Трубну, де їх знову затримали.

«З технічних причин»

Центр міста перед мітингом нагадував зону військових дій. На перехресті Пушкінської площі з Пристрасним бульваром з’явилися кордони, на яких вибірково перевіряли пішоходів.

Вздовж Тверської до самого Охотного ряду встановили сірі паркани УВС ЦАО, а ту сторону вулиці, де знаходиться мерія, для надійності відгородили синіми міськими автобусами упереміш з автозаками. Поліцейські закрили найближчий до будівлі пішохідний перехід. Всі навколишні кафе і магазини — в діапазоні від «Єлисеєвського» до книжкового «Москва» — у годину дня закрилися «з технічних причин».

До самої мерії в підсумку дійшли всі. Ближче до двох годин поліцейські почали відправляти в автозаки тих, хто затримувався на п’ятачку біля мерії і на іншій стороні вулиці — в тому числі звичайних пішоходів.

У момент формального початку акції за адресою Тверська, 13, крім армії поліцейських в шоломах і з кийками, перебували не більше 400 осіб — журналісти і протестувальники. Натовп вела себе спокійно: не було ні традиційних вигуків, ні плакатів, ні російських прапорів. З балкона мерії двоє людей уважно спостерігали за ними в бінокль і знімали те, що відбувається на камеру.

Несподівано співробітники МВС встали в коло і почали витісняти усіх від будівлі.

— Ви штовхаєте нас на Кремль, — закричав хтось з активістів.

— У всіх сенсах, — засміявся хтось, — натовп дійсно тіснили в бік Манежній.

Виявилося, у силовиків були інші плани. Через пару десятків метрів протестувальників зі спини зустріла Росгвардия. Чоловіка середніх років, доставшего плакат з написом «Допускай», під крики «Ганьба!» повалили на землю і жорстко викрали в автозак. Замешкавшуюся натовп миттєво витіснили в Брюсов провулок, повністю відрізавши її від Тверській.

У метушні поліцейські, по всій видимості, забули, що і в Брюсовому ще до акції встановили огорожі. У підсумку ті, хто задкував від ланцюга силовиків, вперлися в огорожу. Почалася сильна тиснява, в неї попали в основному жінки.

Одна з постраждалих Світлана розповіла Бі-бі-сі, що вийшла на протестну акцію лише вдруге в житті: «Була тиждень тому на Сахарова. Я тут не тільки з-за виборів. Всі разом — охорону здоров’я, освіту, протести в Шиесе [місцеві жителі там протестують проти планів побудувати сміттєвий полігон — Бі-бі-сі]. Народ діє проти влади».

У якийсь момент на невелику клумбу заліз зовсім ще молодий чоловік, юнак, років 18. Тихим і спокійним голосом він запропонував підняти руки тим, хто не збирається підкорятися «незаконним», на його думку, вимогам.

— Ось він, новий лідер протесту! — заусміхалися оточуючі, хтось підняв руки. Протестувальники, за прикладом «космонавтів», встали в ланцюг.

— Прохання не відступати задні ряди, — м’яко попросив закликав до опору юнак.

— Вони витісняють нас — а ми потесним їх! — радісно підтримав його ровесник.

Через пару секунд поліцейські тягли обох по землі в бік автозаку — затримання було дуже жорстким.

— Тварюги! Ганьба! — волала натовп, яка, втім, відбивати протестувальників не намагалася.

На сайті Кремля тим часом з’явилися фотографії Володимира Путіна, який у цю суботу вирішив виїхати зі столиці для занурення на батискафі.

«Шановні співробітники, прохання розійтися!»

Втративши шансу потрапити до мерії, юрба почала вигукувати гасла — «Собяніна на нари», «Горбунова — у відставку!», «Сміття ганьба Росії» і «За Любов». Одна з активісток почала зачитувати співробітникам Росгвардии Конституцію. Коли і це не допомогло, протестувальники — всього близько 150 чоловік — заспівали «Священну війну» і «День перемоги». Учасники спробували влаштувати сидячий страйк, але силовики припинили ці спроби.

Через відсутність мобільного інтернету протестувальники не знали, що такі сутички з поліцією почалися у всіх провулках, що оточували Тверську.

В Леонтіївському провулку, як і в Брюсовском, поліція заблокувала близько двохсот осіб. Силовиків намагався урезонити сивий чоловік: «Ці люди вийшли не тільки за свої права, але і за ваші, у вас теж є право обирати. А ви прийшли їх право обмежувати». У відповідь з оточення лунали лише прохання розійтися.

«Шановні співробітники, прохання розійтися!» — хором відповідали на це мітингувальники і сміялися. Хтось із протестувальників виявив, що повернутися на Тверську можна через сусідній двір. Учасники акції акуратно вийшли через хвіртку, а поліцейські так і залишилися охороняти спорожнілий провулок.

Групи учасників акції зібралися і навколо Пушкінської площі. Там поліцейські довільно перекривали пішохідні переходи і частини бульварів, періодично пускаючи людей до метро — за яким принципом вони приймали рішення, залишилося невідомим.

«Мітинг не централізований»

Біля магазину «Вірменія» юрба прорвала оточення — почалися жорсткі затримання. За ними через вікна здивовано спостерігали добре одягнені гості ресторану «Пушкін».

Тут же в метушні хтось розпилив перцевий балончик. Росгвардия пізніше заявила про те, що це зробив хтось із протестувальників — в результаті два бійця, згідно з заявою відомства, отримали опік ока.

Незабаром площа теж зачистили «космонавти»: протестувальників витісняли все далі від Тверської та бульварів. Не знаючи, куди подітися, натовп розосередилася провулками.

У Столєшніковому декому з учасників акції, яких переслідувала поліція, вдалося сховатися на території храму Косьми і Даміана. Перелазити через паркан людям допомагав священик.

Частина людей попрямувала на Велику Дмитровку. Затримання продовжилися в районі Тверського проїзду, група протестувальників закріпилася у будівлі Ради Федерації. Натовп осміліла: один з учасників плюнув силовикам під ноги, в іншого поліцейського полетів якийсь фрукт.

«Мітинг не централізований: коли ти намагаєшся пройти туди, де був народ, його там уже не виявляється, — нарікав учасник акції Едгар. — Треба онлайн-карту замутити, як Яндекс.пробки: щоб зелений — жовтий — червоний». Пройти крізь поліцейський кордон сміливо спробував кур’єр «Яндекс. Їжі». «Так пропустіть ви кур’єра! Людям треба їсти!» — крикнула оточення дівчина — її гасло підхопила юрба. Через пару хвилин Велику Дмитровку повністю зачистили.

Деякі учасники вирішили йти в бік Камергерського провулка, Кузнецького мосту, Театрального проїзду і Луб’янки. Там протестувальників затримували особливо жорстко — били кийками і волочили по землі.

У підсумку Ілля Яшин, Дмитро Гудков, Любов Соболь, Іван Жданов і Юлія Галямина закликали виходити незадоволених на Трубну площу — там уже кілька тижнів щодня проходили акції з вимогою пустити на вибори тих, хто зібрав підписи.

Соболь і Жданов були затримані на підході до Трубної, Яшин — коли мітинг вже майже завершився. Гудков не зміг потрапити на площу через оточення. Всього біля виходу з метро зібралося близько тисячі осіб. Поліція взяла їх у щільне кільце і вимагала розходитися — при цьому вийти з оточення було практично неможливо. До 19:40 на площі почалися жорсткі затримання. Співробітники Росгвардии застосували силу не тільки до протестуючих, але і до журналістів. Одному репортеру кийком розбили смартфон. Фотографу Євгену Фельдману Омонівець вдарив по камері і розбив ніс. Постраждав і фотограф Associated Press.

Приблизно в цей же час Інтерфакс опублікував повідомлення Росгвардии, в якому говорилося, що силовики «професійно і в рамках своїх повноважень виконують завдання щодо забезпечення громадської безпеки, незважаючи на різні провокаційні дії учасників незаконного мітингу».

В автозак волочили кожного, хто починав скандувати гасла. Поки поліція тягла визжащую дівчину через групу учасників акції, вони почали співати гімн Росії. Співають теж повели в поліцейський автобус.

Окремі учасники намагалися чинити опір затримань, інші йшли з росгвардейцами покірливо. «Можете мене навіть не заламувати, я з вами піду», — сумно сказав силовикам молодий протестуючий перед затриманням.

Частина людей не встигла потрапити в оточення і юрмилася біля огорож. Затримувати і почали їх. «Ви затримуєте неповнолітніх, вагітних, ви влаштували м’ясорубку», — зверталася Галямина до начальника Омону, вимагаючи відпустити людей з площі. До автозаку і відправили її.

«Ти неси мене, річка»

До дев’ятої години на Трубній площі всередині оточення залишилося близько півтори сотні людей, уникнути було неможливо.

Співробітники поліції і Омону в масках продовжували групами підходити до сидячим на бордюрах і лавках протестуючих і затримувати їх.

Більшість йшли в автозак вже не пручаючись, Змопівцям деяких навіть не доводилося вести під руки, люди йшли практично добровільно. «Ну нас оточили, сидимо, мене поки не повели, чекаю. Так затримають, посиджу дві години і відпустять», — оптимістично говорив комусь по телефону хлопець років 20-ти.

Ще один затриманий на очах у кореспондента Російської служби Бі-бі-сі при наближенні загону з театральним зітханням «Ах» повернувся спиною і впав на руки поліцейським. Поки вони несли його в автобус, чоловік співав «Ти неси мене, річка».

Ближче до десятої вечора поліція стала відтісняти залишилися на Кольоровий бульвар. ОМОН став у ланцюг, по чисельності співробітників поліції стало навіть більше, ніж протестувальників. Під традиційне «Шановні громадяни, переконливе прохання не порушувати громадський порядок і розійтися» людей витіснили на початок бульвару, до метро. А рівно о десятій вечора поїхали і самі поліцейські. На вулиці залишилося близько 50 осіб — трохи більше, ніж у звичайний вихідний.

Ілля Яшин вже анонсував нову акцію протесту, яка повинна пройти 3 серпня, напередодні розгляду скарг кандидатів у ЦВК.

Ілля Яшин вже анонсував нову акцію протесту, яка повинна пройти 3 серпня, напередодні розгляду скарг кандидатів у ЦВК.