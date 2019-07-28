Помер відомий російський журналіст

Журналіст Володимир Кара-Мурза помер на 60-му році життя.

Про це повідомив його син Володимир Кара-Мурза-молодший, передає «Медуза».

Причини смерті не називаються. Володимир Кара-Мурза з 1992 року працював на телебаченні в якості редактора і кореспондента програми «Підсумки» Євгена Кисельова, спочатку на Першому каналі, а потім на новоствореному НТВ. З 1995 по 2001 рік вів власну програму «Сьогодні опівночі» на НТВ.

Надалі ця програма виходила на ТНТ, ТВ-6 і RTVi.

Співпрацював з радіостанціями «Ехо Москви» і «Свобода». Був одним з критиків політики Путіна.