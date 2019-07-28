Привид Майдану буде переслідувати нову владу до кінця — думка

Кричали жінки «ура!» і в повітря чепчики кидали…

Нищівна перемога новоспеченої партії «Слуга народу», про яку ще півроку тому було ні слуху, ні духу, принесла їй у Верховній Раді 254 мандата. І тепер Президенту Володимиру Зеленському та його партії не треба ні з ким домовлятися про коаліцію. Просто брати і робити.

Таку думку висловив сьогодні в блозі «Оглядача» голова Фонду «Стоп Інформ Терор» (США) Герман Обухів.

Здається, це той ідеал, до якого повинні прагнути всі президенти. Однак не поспішайте з висновками. Це чудово, коли штурвал корабля взяв у руки досвідчений капітан, який «все мілині знає», разом з ним — боцман, минулий бурі і грози, і команда, яка врятувала не одне судно від ураганів.

Тепер у Володимира Зеленського — повна і беззастережна відповідальність за всі справи і звершення. Ні йому, ні його партії вже не відмахнутися і не сказати: «Адже ми пропонували, а вони (опозиція) нас не послухали — і ось що з цього вийшло!».

Всі! Немає ніякої опозиції. «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність» — це ніяка не опозиція. Це «кричалки» і порушники спокою. Жодного реального впливу на політику держави вони не нададуть, маючи менше ста мандатів у своєму активі.

Тепер найголовніше. Вже в перший рік роботи, а не в останній, і президента і його партії доведеться відповісти на такі концептуальні питання:

А. Буде покінчено в Україні з олігархатом?

Б. Коли припиниться війна в Донбасі на умовах України, а не Кремля, і коли Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) поверне Крим?

завантаження…

В. Що очікувати народу в частині зменшення тарифів на комунальні послуги?

Р. Сядуть у в’язницю ті, хто організовував розстріл Майдану?

Д. Почнеться люстрація чиновників і виявлення ворогів незалежності та територіальної цілісності України?

Це поки головні, однак не всі питання, які очікують відповіді. Україна – не Росія. Після трьох Майданів встановити тут диктатуру президента і влади вже не вийде.

Можна встановити диктатуру закону — і більшість народонаселення це сприйме з натхненням. Чи впорається влада з таким завданням? — поки не ясно.

Все, що має нова влада сьогодні пам’ятати і розуміти: «Демократія – це не влада більшості, а захист меншини», як сказав одного разу французький філософ і Нобелівський лауреат Альбер Камю.

Ніяка революція не робилася більшістю. У 1917 році в Петрограді дві тисячі збунтованих солдатів і матросів змінили хід історії не тільки в 200 мільйонної Російської імперії, але й у всьому світі. На Майдані в лютому 2014 ви навряд чи б нарахували більше учасників мирного опору, ніж тоді, у 1917-м. Однак і вони змогли зробити те, чого не зміг весь народ, мовчазно підтримував їх і що спостерігав на екранах ТБ ті трагічні події.

Тому не слід спокушатися безмежної підтримкою більшості українського народу. Любов народу, як всі ми знаємо, дуже мінлива. Так що привид Майдану буде переслідувати нову владу від початку і до кінця.

Президент України Володимир Зеленський та його партія «пробігли» дистанцію по створенню стійкого балансу виконавчої і законодавчої влади в небувало короткий час. Тепер для спринтера головне — не розгубити те, що їм подолано, і зберегти сили добігти до фінішу.

Тут вже, як кажуть в народі: «пан або пропав».