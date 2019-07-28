У Києві п’яний ветеран АТО напав з ножем на людей

У суботу ввечері, 27 липня, на столичному житловому масиві Теремки стався інцидент, в якому опинився замішаний ветеран АТО. Як з’ясували журналісти, на вулиці Академіка Вільямса неадекватний чоловік ні з того ні з сього став загрожувати компанії відпочиваючих.

Приблизно в 23-20 четверо відпочиваючих (два хлопця і дві дівчини) помітили, як якийсь чоловік неподалік від них справляє нужду. Після цього він підійшов до них і почав розмову.

Спочатку незнакомиц просив людей пригостити його їжею. Потім він попросив потримати його пляшку пива і став всіляко провокувати конфлікт. Коли йому відмовили, він витягнув з кишені ніж і став його розкривати.

У цей момент дівчата відбігли від столу і почали кликати на допомогу. До місця інциденту прибігли небайдужі громадяни, а невдовзі приїхала поліція.

Повідомляється, що патрульні копи догледіли нападника і вилучили у нього ніж. Також у нього була порізана рука. Поріз він отримав при розкритті ножа.

Сам же незнайомець вів себе зухвало і стверджував, що нічого не робив. Також він зазначив, що раніше проходив службу в зоні АТО.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.