“З нами Бог і перемога! Ви ж «за», пане Володимире?” – Дмитро Ярош до Зеленського

Командувач Українською добровольчою армією, позафракційний народний депутат Верховної Ради України, колишній лідер ДУК «ПС» Дмитро Ярош на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» опублікував допис, в якому звернувся до українського лідера Володимира Зеленського:

В соціальній мережі політик зазначив, що йому всю ніч снилися бої на передовій без важких втрат, а також робота з морською піхотою в Криму, де українська держава постійно отримувало перемогу. При цьому він додав, що дуже шкодує про те, що це був всього лише сон.

Так, депутат написав: «В одну річку увійти двічі не можна», але знову перемагати і звільняти українську землю – ми можемо і зобов’язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього зовсім не хоче. Тому вважають, що втомилися ». Звертаючись до гаранта Конституції України Володимира Зеленського, Дмитро Ярош додав: «Але ми, воїни, ніколи не йшли з масою, ми завжди йшли своїм шляхом. Тому, геть відчай і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях. Тому що, з нами Бог! Тоді хто ж проти нас ?! Перемога буде за нами! Ви ж «за», пане Зеленський? ».

P.S. Кліп дуже гарний і душевний. Ніхто із нас не піде на війну… коли ми переможемо…

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