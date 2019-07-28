Росія готується встановити тотальний контроль над Чорним морем, — експерт

Росія має намір перетворити все Чорне море в зону власного тотального контролю під приводом нейтралізації загроз для стратегічно важливою для Росії та Туреччини енергетичної інфраструктури — підвідних газопроводів «Блакитний потік» і «Турецький потік». У цьому впевнений президент Центру глобальних студій «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Він зазначив, що відповідна задумка виникла в Кремлі не вчора і не сьогодні — до неї в Росії йдуть послідовно і системно, поєднуючи військову та енергетичну стратегію.

Паралельно Росія дає зрозуміти США і НАТО, що і вона може їх «видавлювати» з Чорного моря, яке вважає своїм. А ще Кремль продовжує вивчати реакцію НАТО і насамперед США на обмеження свободи судноплавства.

А оскільки акт агресії проти українських військових кораблів у Керченській протоці 25 листопада не привів до якихось серйозних наслідків для Росії, у Путіна вважають, що можна і потрібно рухатися далі.





*Карта перекриття Чорного моря

Нагадаємо, напередодні російські військові перекрили п’ять великих районів у Чорному морі, сумарна площа яких становить 118 570 квадратних кілометрів (більше чверті загальної площі моря). В Україні пов’язали це із затриманням в Ізмаїлі російського танкера NEYMA, який брав участь у блокуванні Керченської протоки 25 листопада 2018 під час планового переходу української корабельно-катерній групи з порту базування Одеса в порт базування Маріуполь.