За півроку до ПЦУ перейшли понад півтисячі парафій із Московського патріархату, — Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявивши, що за півроку до ПЦУ перейшли понад півтисячі парафій із Московського патріархату.

Про це він розповів журналістам після хресної ходи духовенства і вірян ПЦУ з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України та молебню за Україну в Києві, — передає Громадське.

«Ми бачимо підтримку того процесу, який відбувається, та віримо, що в подальшому все більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України», — заявивши він.

Загалом, за словами Епіфанія, протягом майже півроку до ПЦУ приєдналося понад 500 парафій із боці Московського патріархату. «Ми бачимо, що зараз процес трішки призупинився, але все одно він відбувається… Я вірю, що в подальшому поступово після завершення всієї виборчої епопеї люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально на зборах, більшістю голосів, про приєднання до нашої ПЦУ», — додав митрополит.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, ПЦУ на чолі з Епіфанієм проводити свою першу хресну ходу з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі-України. Участь у святкуванні взяли понад 10 тисяч людей. На території Софії Київської пройшла літургія на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.