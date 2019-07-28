Клімкін: Хрещення – поворотний момент в історії України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна доєдналась до простору європейських цінностей. Він також заявляє, що 1031 річниця не кругла, але оця одиничка надзвичайно важлива, адже отримання томосу про автокефалію й створення помісної Православної церкви України стали епохальною перемогою, яка відновила історичну справедливість. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис урядовця у соцмережі фейсбук.

У себе на сторінці Павло Клімкін пише: «Довгі десятиліття значення Хрещення Русі-України, річницю якого сьогодні відзначаємо, замовчувалося й применшувалося, але навіть і після «розборони» його святкування, ця подія, на жаль, не посіла належного місця в нашій національній свідомості (ще одна з численних травм історичної пам’яті).

Хотілося б, що ми усі нарешті зрозуміли, що Хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна доєдналась до простору європейських цінностей. Без перебільшення – це точка відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді.

Відтоді християнство визначає наш історичний шлях, моральні цінності і культуру, цивілізаційну приналежність».

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Міністр також звертає особливу увагу на той факт, що нинішня 1031 річниця начебто й не кругла, але оця одиничка надзвичайно важлива. І пояснює свою цю думку тим, що за цей останній рік відбулися справді доленосні зміни в нашому релігійному й національному житті, які недаремно порівнюють навіть зі здобуттям незалежності в 1991.

«Отримання томосу про автокефалію й створення помісної Православної церкви України стали епохальною перемогою, яка відновила історичну справедливість», – наголошує Клімкін і додає:

«Для нас ця перемога особливо важлива ще й тому, що вона відкрила шлях до подолання болісного розколу в українському православ’ї, до примирення і єдності, до звільнення мільйонів вірних від сумнівів і духовних терзань.

Маємо водночас розуміти, що ми тільки на самому початку великої й копіткої роботи з розбудови власної Церкви та мирного об’єднання всіх православних українців під її омофором.

Маємо пам’ятати й те, що Росія, прагнучи знищити Україну як незалежну державу, зробить усе можливе, щоб досягти реваншу й на релігійному фронті.

Тому провокацій на релігійному ґрунті не поменшало, маніпуляції ставатимуть більш агресивними і витонченими у виборі засобів і мішеней.

Тому, коли бачиш, як сьогодні людьми навіть найбільш шанованими відверто маніпулюють, збурюючи в них гординю та інші геть не християнські «чесноти», вкотре переконуєшся – не можна бути байдужим до того, по якій духовній орбіті будуть рухатися українці. Духовна сфера – це не простір для компромісів.

Зі світлим святом Хрещення усіх. Це важливо. Ми з цього починались як Україна».

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Нагадаємо, що Вселенський Патріарх Варфоломій передав українцям вітання до 1031-ї річниці хрещення Руси-України. Послання Патріарха Варфоломія українському народові зачитав голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл, який був присутній на літургії до Дня хрещення Русі

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