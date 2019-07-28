Через тиждень після виборів заборгованість на кількох десятках держшахт перевищить мільярд гривень – профспілка

На кількох десятках державних шахт зараз заборгованість по зарплатах становить 661 мільйон гривень, і через тиждень після виборів заборгованість зросте ще на 530 мільйонів і буде становити більше мільярда гривень.

Про це в коментарі кореспонденту повідомив голова Незалежної профспілки гірників, Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

«На кількох десятках державних шахт зараз заборгованість по зарплатах 661 мільйон гривень. Відразу після виборів через тиждень заборгованість зросте ще на 530 мільйонів і буде становити більше мільярда гривень», — заявив Голова Конфедерації вільних профспілок України.

За словами М. Волинця, гроші в бюджеті на ці цілі не передбачені, і немає ніяких інших інвестицій для того, щоб поліпшити ситуацію у вугільній галузі.

«Сподіваюся, і хочеться бачити, що коли почне працювати новий парламент, то ці питання будуть вирішувати вже на законодавчому рівні. Тому що на даний момент державні інституції, навіть після обрання Зеленського Президентом, ще не заробили так, як це необхідно», — зазначив він.